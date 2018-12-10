2018-12-10T17:23:24+03:00
Происшествия

Владельца обнаруженной после угона «семерки» разыскивают в Барнауле

Машину нашли в краевом центре на улице Мамонтова
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Владельца обнаруженной после угона «семерки» разыскивают в БарнаулеВладельца обнаруженной после угона «семерки» разыскивают в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Полиция Барнаула разыскивает владельца автомобиля ВАЗ-2107 белого цвета. Машина была обнаружена в конце ноября на улице Мамонтова со следами угона.

Как сообщили в отделе полиции по Центральному району Барнаула, автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, 2004 года выпуска с государственным регистрационным знаком О290СХ22 обнаружили около дома по адресу: ул. Мамонтова, 248 с внешними признаками угона.

Когда именно и при каких обстоятельствах было совершено преступление не известно.

Всех кто располагает какой-либо информацией о владельце данного автомобиля, либо о месте совершения преступления, проят сообщить об этом в отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу по адресу: ул. Интернациональная, 121.

Телефон дежурной части: 63-02-02, 39-34-81, 102, 8-913-369-2144.

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