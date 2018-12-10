2018-12-10T16:38:43+03:00
Общество

Память воинов-афганцев почтили в Барнауле

В мероприятиях приняла участие мать героя Советского Союза Константина Павлюкова
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле состоялось мероприятие, посвященное памяти воинов, которые погибли во время исполнения интернационального долга в Афганистане.

Как сообщают «Наши новости», в этот день к «Дому афганцев» пришла мама нашего известного земляка, героя Советского Союза Константина Павлюкова.

– Все матери ждали своих детей, и если их помнят, а я всегда говорю о своих мальчишках в лётном училище – школе лётной, что я самая счастлива мать из всех матерей погибших, потому что частичка Кости в каждом этом курсанте, – сказала Светлана Павлюкова.

Всего в Афганистане воевали около 4 тысяч жителей Алтайского края. 144 из них погибли в боях.

20 призывников с Алтая после Афганистана стали героями Советского Союза и России, 14 – посмертно. Шесть человек вернулись живыми. Один из них Герой России Александр Чернышев. Он также в этот день пришел почтить память своих боевых товарищей.

– Чтим память, живём этим, возлагаем цветы, после этого мы переезжаем на Власихинское кладбище, которое в Барнауле все уже называют афганское, на кладбище у нас захоронено 3 героя Советского Союза, – сказал председатель правления Союза ветеранов Афганистана Алтайского края, член президиума ветеранов Афганистана России, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.

На встрече ветераны горячо приветствовали друг друга, вспоминали былое. Многие из них сказали, что очень важно, чтобы новые поколения помнили и том героизме, который проявили их соотечественники в годы афганской войны.

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