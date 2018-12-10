2018-12-10T15:22:26+03:00
Общество

Барнаульским детям после прививок стали дарить игрушки

Это стало возможным благодаря акции «Коробка Храбрости»
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Барнаульским детям после прививок стали дарить игрушкиБарнаульским детям после прививок стали дарить игрушкиФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

В Барнауле продолжается реализация благотворительной акции «Коробка Храбрости». Ее результатом стало то, что маленьким ребятишкам, которых родители приводят на прививки, после укола дарят игрушку.

В конце ноября к участию в акции «Коробка Храбрости» присоединились ученики 3 «Г» класса Барнаульского лицея №101.

В рамках акции всем желающим барнаульцам предлагают организовать сбор новых детских игрушек небольшого размера для наполнения «Коробок Храбрости», которые впоследствии устанавливаются в процедурных кабинетах больниц. Из коробки ребенок после медицинских манипуляций может выбрать себе в подарок игрушку как награду за храбрость.

Как пояснили организаторы, для акции подходят любые пластиковые игрушки, не подразумевающие мягких элементов. Игрушки должны быть обязательно новыми, так как у детей в больницах ослаблен иммунитет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Память воинов-афганцев почтили в Барнауле
Представители Алтайского медуниверситета стали факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019
В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзала
В Барнауле закрыли для проезда грузовиков Старый мост
В Барнауле потеплеет до -4 градусов
ДТП с машиной автошколы произошло в Барнауле
Романенко: Два представителя Алтая в Генсовете «Единой России» - знак доверия региону
Стало известно имя министра спорта Алтайского края
Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах
Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублей
Алтайский губернатор прокомментировал вступление в «Единую Россию»
Более сорока человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара в многоэтажке
Дефицит молибдена в организме вызывает серьезные нарушения здоровья
Барнаульцы заметили лыжника на крыше торгового центра «Весна»
Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из Барнаула