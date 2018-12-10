2018-12-10T15:22:26+03:00
Общество

Барнаульским детям после прививок стали дарить игрушки

Это стало возможным благодаря акции «Коробка Храбрости»
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульским детям после прививок стали дарить игрушкиБарнаульским детям после прививок стали дарить игрушкиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Барнауле продолжается реализация благотворительной акции «Коробка Храбрости». Ее результатом стало то, что маленьким ребятишкам, которых родители приводят на прививки, после укола дарят игрушку.

В конце ноября к участию в акции «Коробка Храбрости» присоединились ученики 3 «Г» класса Барнаульского лицея №101.

В рамках акции всем желающим барнаульцам предлагают организовать сбор новых детских игрушек небольшого размера для наполнения «Коробок Храбрости», которые впоследствии устанавливаются в процедурных кабинетах больниц. Из коробки ребенок после медицинских манипуляций может выбрать себе в подарок игрушку как награду за храбрость.

Как пояснили организаторы, для акции подходят любые пластиковые игрушки, не подразумевающие мягких элементов. Игрушки должны быть обязательно новыми, так как у детей в больницах ослаблен иммунитет.

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