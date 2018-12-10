Представители Алтайского медуниверситета стали факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019

10 Дек. 13:37 2018-12-10T13:37:52+03:00

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Факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019 от стали два представителя Алтайского медуниверситета: преподаватель кафедры нормальной физиологии Александр Блажко и студентка 6 курса лечебного факультета, чемпион России 2017 по контактному карате и восточным единоборствам, чемпион Европы 2018 Оксана Чуднова. Вуз стал 16-й и 17-ой точками передачи эстафеты.

На маршруте было организовано шесть остановок, во время которых огонь встречали студенты алтайских вузов. Праздничная программа была организована и на площадке у главного корпуса АГМУ. Студенты, волонтеры, бойцы студотрядов исполнили молодежный гимн вуза и устроили танцевальный флешмоб. Праздник продолжила церемония передачи эстафеты: Александр Блажко передал огонь Оксане Чудновой, которая отправилась дальше по маршруту.

Представители Алтайского медуниверситета стали факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

- Непередаваемые ощущения, - поделилась Оксана Чуднова. - Когда стоишь и ждешь последние секунды до ответственного момента, сердце стучит, берешь факел в руки и понимаешь – все смотрят на тебя, и ты – часть значимого для России события. Делаешь глубокий вдох и выдох и бежишь.

Всего в эстафете огня Универсиады-2019 приняли участие 25 факелоносцев.