2018-12-10T13:21:18+03:00
Спорт

В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзала

САПОЖКОВА Александра
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В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзалаВ день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзалаФото: предоставлено пресс-службой
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8 декабря, в день эстафеты огня Универсиады-2019, в двух общежитиях Алтайского медуниверситета (№2, пр. Комсомольский, 106, и №3, ул. Чкалова, 36) прошло торжественное открытие спортивных залов. Почетными гостями стали известные спортсмены - призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов и обладатель золотого пояса «самый сильный человек Алтая», восьмикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Меркулов.

Спортзалы размещены на цокольном этаже общежитий. Площадь каждого – более 200 кв. метров. В помещениях смонтирована специальная система вентиляции, установлено по 18 силовых тренажеров. Также закуплены мячи для фитнеса, степы для аэробики, гимнастические палки, скакалки, боксерские груши. Оборудован зал для борьбы. В общежитии №3 установлено четыре стола для настольного тенниса, в общежитии № 2 – два стола.

В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзала Фото: предоставлено пресс-службой

В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзалаФото: предоставлено пресс-службой

Студенты могут бесплатно посещать занятия по фитнесу и ЛФК, заниматься силовыми тренировками и единоборствами. Бесплатные занятия будут проводиться ежедневно с 17.00 до 21.00. Сейчас формируются группы по направлениям.

Кстати

Общая стоимость ремонтных работ составила около 1,5 млн рублей. Еще почти 2 млн было направлено на закупку оборудования и инвентаря.

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