2018-12-10T13:10:24+03:00
Общество

В Барнауле закрыли для проезда грузовиков Старый мост

И утвердили штраф до 300 тысяч рублей
Дарья САВЕНКО
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И утвердили штраф до 300 тысяч рублейИ утвердили штраф до 300 тысяч рублейФото: Дарья САВЕНКО
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В Барнауле по Старому мосту закрыт проезд для грузовиков общей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра.

Как рассказала в правительстве региона, объект перешел в ведение "Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" в октябре 2018 года. Восстановление моста уже начали, однако приступить к капитальному ремонту федеральные дорожники смогут только после разработки и утверждения проекта. Все процедуры выполняют в крайне сжатые сроки, чтобы как можно скорее восстановить объект.

Так как сооружение находится в неудовлетворительном состоянии, проезд грузовых автомобилей там запрещен и предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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