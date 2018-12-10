В Барнауле потеплеет до -4 градусов

10 Дек. 12:37 2018-12-10T12:37:16+03:00

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Тепло пришло в столицу Алтайского края – столбик термометра в ближайшие дни поднимется до -4 градусов.

Так, в ночь на вторник, 11 декабря, в Барнауле ожидается -21...-23 градуса. Днем -11...-13, ветер юго-западный, 2-7 м/с, без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. По краю местами в западных районах небольшой снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица, ночью -20...-25, местами в юго-западных районах до -15, днем -10...-15, в южных районах до -5 градусов.

Ночью в среду, 12 декабря, ожидается до -17...-19 градусов, днем -4...-6. Во второй половине дня снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с. В регионе ночью -10...-15, в восточных районах до -20, днем -4...-9 градусов. Такая же погода будет и в четверг, 13 декабря.