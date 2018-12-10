2018-12-10T12:20:43+03:00
Общество

ДТП с машиной автошколы произошло в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием учебной машины автошколы произошло в понедельник, 10 декабря, на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии. Об этом в социальных сетях сообщил очевидец.

О пострадавших не сообщается, но вот машины получили серьезные повреждения. У автомобиля одной из автошкол Барнаула практически снесло переднюю часть капота. Второй участник аварии, тоже иномарка, вылетел на обочину. По чьей вине произошло сильное столкновение – неизвестно.

Читайте также

Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах

Два похожих ДТП произошло в Барнауле накануне вечером, 9 декабря. В разных частях города не нерегулируемых пешеходных переходах под колесами автомобилей оказались 9-летняя девочка и 19-летняя девушка. По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверки (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт