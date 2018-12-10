2018-12-10T12:20:43+03:00
Общество

ДТП с машиной автошколы произошло в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием учебной машины автошколы произошло в понедельник, 10 декабря, на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии. Об этом в социальных сетях сообщил очевидец.

О пострадавших не сообщается, но вот машины получили серьезные повреждения. У автомобиля одной из автошкол Барнаула практически снесло переднюю часть капота. Второй участник аварии, тоже иномарка, вылетел на обочину. По чьей вине произошло сильное столкновение – неизвестно.

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Два похожих ДТП произошло в Барнауле накануне вечером, 9 декабря. В разных частях города не нерегулируемых пешеходных переходах под колесами автомобилей оказались 9-летняя девочка и 19-летняя девушка. По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверки (подробнее).

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