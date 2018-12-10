2018-12-10T12:02:45+03:00
Политика

Романенко: Два представителя Алтая в Генсовете «Единой России» - знак доверия региону

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Александр Романенко. Фото с сайта altai-ter.er.ruАлександр Романенко. Фото с сайта altai-ter.er.ru
Изменить размер текста:

Секретарь Алтайского отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко оценил обновленный Генсовет партии.

Напомним, впервые за последние годы сразу два представителя края стали его членами - губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС, секретарь первичного отделения партии в Родинском районе Алексей Кривенко. Имена наших представителей озвучили в минувшую субботу, 8 декабря, во время XVIII съезда «Единой России» в Москве.

- Это знак большого доверия нашему региону, - подчеркнул Александр Романенко. - С другой стороны, у нас появляются дополнительные возможности через Генсовет влиять на процессы, которые необходимы для развития региона.

Съезд "ЕР" проходил 7-8 декабря. В субботу глава региона Виктор Томенко получил из рук председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева партийный билет.

Читайте также:

Алтайский губернатор прокомментировал вступление в «Единую Россию»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Алтайского медуниверситета стали факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019
В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзала
В Барнауле закрыли для проезда грузовиков Старый мост
В Барнауле потеплеет до -4 градусов
ДТП с машиной автошколы произошло в Барнауле
Стало известно имя министра спорта Алтайского края
Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах
Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублей
Алтайский губернатор прокомментировал вступление в «Единую Россию»
Более сорока человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара в многоэтажке
Дефицит молибдена в организме вызывает серьезные нарушения здоровья
Барнаульцы заметили лыжника на крыше торгового центра «Весна»
Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из Барнаула