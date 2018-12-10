Романенко: Два представителя Алтая в Генсовете «Единой России» - знак доверия региону

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-10T12:02:45+03:00

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Секретарь Алтайского отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко оценил обновленный Генсовет партии.

Напомним, впервые за последние годы сразу два представителя края стали его членами - губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС, секретарь первичного отделения партии в Родинском районе Алексей Кривенко. Имена наших представителей озвучили в минувшую субботу, 8 декабря, во время XVIII съезда «Единой России» в Москве.

- Это знак большого доверия нашему региону, - подчеркнул Александр Романенко. - С другой стороны, у нас появляются дополнительные возможности через Генсовет влиять на процессы, которые необходимы для развития региона.

Съезд "ЕР" проходил 7-8 декабря. В субботу глава региона Виктор Томенко получил из рук председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева партийный билет.

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