Стало известно имя министра спорта Алтайского края

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-10T11:26:25+03:00

Этот пост займет Алексей Перфильев, который до этого руководил региональной федерацией настольного тенниса

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона представил коллегам министра спорта. С сегодняшнего дня, 10 декабря, эту должность занял Алексей Перфильев.

Известно, что до этого Алексей Анатольевич возглавлял региональную федерацию настольного тенниса.

Отметим, что региональное Министерство спорта – новая структура. До этого ведомство называлось управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Направление молодежной политики должны передать в управление реализации программ развития.

Напомним, что фигура Алексея Перфильева была в списке возможных кандидатов на должность министра спорта. Назывались и другие имена. В том числе всерьез говорили о возможном назначении на эту должность бывшего начальника краевого управления спорта Владимира Альта. Еще одним возможным кандидатом называли руководителя федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова.