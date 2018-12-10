Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах
Два похожих ДТП произошло в Барнауле накануне вечером, 9 декабря. В разных частях города не нерегулируемых пешеходных переходах под колесами автомобилей оказались 9-летняя девочка и 19-летняя девушка.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, первое ДТП произошло в 18.10 в районе дома по адресу: ул. Попова, 204. Девочка 2009 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль Nissan Х-Trail, за рулем которого находился 60-летний водитель. После аварии ребенку была оказана помощь в травмпункте, госпитализация не потребовалась.
Этим же вечером в 20.30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по адресу: ул. Малахова, 62 автомобиль Toyota Allex, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, совершил наезд на 19-летнюю девушку.
Пострадавшей оказали помощь в Городской больнице №1, госпитализация не потребовалась.
По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверки.