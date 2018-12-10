2018-12-10T10:41:28+03:00
Происшествия

Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах

В обоих случаях обошлось без тяжелых последствий
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Два похожих ДТП произошло в Барнауле накануне вечером, 9 декабря. В разных частях города не нерегулируемых пешеходных переходах под колесами автомобилей оказались 9-летняя девочка и 19-летняя девушка.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, первое ДТП произошло в 18.10 в районе дома по адресу: ул. Попова, 204. Девочка 2009 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль Nissan Х-Trail, за рулем которого находился 60-летний водитель. После аварии ребенку была оказана помощь в травмпункте, госпитализация не потребовалась.

Этим же вечером в 20.30 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по адресу: ул. Малахова, 62 автомобиль Toyota Allex, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, совершил наезд на 19-летнюю девушку.

Пострадавшей оказали помощь в Городской больнице №1, госпитализация не потребовалась.

По фактам ДТП сотрудники полиции проводят проверки.

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