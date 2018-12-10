Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублей
Жительница Рубцовска обратилась с заявлением в полицию после того, как с ее банковской карты пропала крупная сумма – 500 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дома. Через некоторое время ей позвонила якобы покупательница, которая предложила перевести задаток на банковскую карту. Ничего не подозревая, рубцовчанка сообщила номер счета. Спустя еще какое-то время злоумышленница вновь позвонила продавцу дома и сообщила, что по ошибке перевела не ту сумму, о которой они договорились, и попросила женщину подключить «Мобильный банк». Откликнувшись на эту просьбу, женщина сообщила мошеннице секретный пароль.
После этого со счета потерпевший списалось полмиллиона рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.