2018-12-10T10:08:03+03:00
Происшествия

Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублей

Женщина лишилась крупной суммы при попытке продать дом
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублейМошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Рубцовска обратилась с заявлением в полицию после того, как с ее банковской карты пропала крупная сумма – 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дома. Через некоторое время ей позвонила якобы покупательница, которая предложила перевести задаток на банковскую карту. Ничего не подозревая, рубцовчанка сообщила номер счета. Спустя еще какое-то время злоумышленница вновь позвонила продавцу дома и сообщила, что по ошибке перевела не ту сумму, о которой они договорились, и попросила женщину подключить «Мобильный банк». Откликнувшись на эту просьбу, женщина сообщила мошеннице секретный пароль.

После этого со счета потерпевший списалось полмиллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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