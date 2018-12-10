2018-12-10T10:01:18+03:00
Политика

Алтайский губернатор прокомментировал вступление в «Единую Россию»

САПОЖКОВА Александра
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайский губернатор Виктор Томенко прокомментировал свое вступление в партию «Единая Россия».

Напомним, 8 декабря на съезде партии «Единая Россия» глава региона получил из рук председателя партии «Единая Россия», премьер-министра Дмитрия Медведева партийный билет и вошел в состав Генерального совета «ЕР».

- Я шел на выборы губернатора в качестве кандидата, выдвинутого этой партией. Она очень помогла мне, и после того, как я вступил в должность, стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии. Сегодня «Единая Россия» - это главная движущая политическая сила. Партия вырабатывает основополагающие решения по всем направлениям. Вступление в партию позволит на федеральном уровне решать для края существенные вопросы, закрывающие многие проблемы. Я включен в состав Генсовета, поэтому, надеюсь, буду активно и с пользой работать и в органах управления партией, - прокомментировал алтайский губернатор.

Также он добавил, что насчитывается свыше 50 федеральных проектов, в которые Алтайский край обязательно включится. И регион должен будет ответсвенно подойти к расходованию серьезных финансовых ресурсов, которые выделяются на их реализацию. А «Единая Россия» возьмет под контроль расходование этих средств, сообщили в алтайском отделении партии.

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