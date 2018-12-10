2018-12-10T08:59:51+03:00
Происшествия

Более сорока человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара в многоэтажке

Горела квартира на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло в Барнауле накануне, 9 декабря. Пожар случился в одной из квартир восьмого этажа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сигнал о возгорании поступил в 20 часов 9 минут. Спустя полчаса пожар удалось ликвидировать. В процессе ликвидации возгорания из дома были эвакуированы 42 человека, которых выводили по лестничным маршам. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники и 22 человека личного состава.

Известно, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Площадь пожара составила около 20 кв. метров. В огне пострадали оконные рамы на балконе, а также мебель и вещи в квартире. Жертв и пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

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