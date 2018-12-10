2018-12-10T08:36:35+03:00
Наука

Дефицит молибдена в организме вызывает серьезные нарушения здоровья

О важности для человека этого микроэлемента напоминает Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория
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При сбалансированном питании в организме человека молибдена всегда хватает – при условии, что здоровье в порядке. А вот в продуктах питания содержание молибдена зависит от того, на какой почве они выращены – этот элемент мы получаем в основном с продуктами растительного происхождения. Молибденом богаты бобовые и зерновые культуры, зелёные листовые овощи, чеснок, цветная капуста, морковь и семечки подсолнуха. В некоторых продуктах животного происхождения тоже есть молибден – например, в нежирном мясе, молоке и субпродуктах.

При недостатке молибдена развиваются дезориентация в пространстве, пороки мозга, умственная отсталость, нарушение чувствительности, куриная слепота, патологии хрусталика, в почках могут образоваться камни.

Избыток молибдена в организме может быть следствием производственной интоксикации или высокого содержания этого элемента в питьевой воде. Приём больших доз препаратов, содержащих молибден, тоже приводит к превышению его безопасного уровня в организме. В таких случаях, как и при дефиците, может снизиться масса тела, возникает раздражение слизистых оболочек и, так называемая, молибденовая подагра. Результат тот же – отложение солей в суставах и подагра. Как видим, лучше всего соблюдать норму – ни избыток, ни недостаток не приводят ни к чему хорошему.

Специалисты «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории» проводят исследования воды, почвы, продуктов, сырья на содержание молибдена и других микроэлементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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