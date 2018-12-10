Барнаульцы заметили лыжника на крыше торгового центра «Весна»
Барнаульцы стали свидетелями необычного случая. Горожане заметили и сняли на видео мужчину, который катался на лыжах на крыше торгового центра «Весна».
Видеоролик с кадрами, где четко видно, что человек действительно идет на лыжах по крыше торгового центра разместили в сообществе «Barnaul 22». В настоящее время горожане продолжают обсуждать неординарный поступок барнаульского любителя спорта в комментариях.
На лыжах про крыше ТРЦ в Барнауле.Авто: Даша Дмитриченко
– Ну, знаете! Работа! Времени нет в лес вырваться, – написал Алексей Табаков.
– Мечта интроверта! Я этого человека понимаю! Один, в тишине, никто не мешает, кроме оператора, – заметила Александра Подкорытова.
– В Японии активно используют крыши и это нормально, главное техника безопасности, боюсь, что человеку достанется, а жаль, – поделилась Виктория Ло.
Между тем, кто именно катался на лыжах на крыше, и как на нее попал человек пока неизвестно.