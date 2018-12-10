СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-10T07:11:54+03:00

Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из Барнаула Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

За минувшие выходные с дорог Барнаула вывезли 3309 кубометров снега. Работало 8 и 9 декабря на городских улицах до 160 единиц снегоуборочной техники в сутки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, 10 декабря на уборке дорог от снега задействовано 70 единиц техники, в том числе один пескоразбрасыватель, 16 коммунальных машин, два трактора со щетками и 16 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. На погрузке и вывозе снега из города работают три фронтальных погрузчика, три снегопогрузчика и 21 самосвал.

Снегоуборочная техника сейчас работает на всех проспектах и площадях города. Также город расчищают 72 дворника и 52 грузчика.

В уборки от снега дворовых территорий управляющими организациями города задействовано 1290 дворников и 51 трактор.

Читайте также

На Алтае потеплеет до -6 градусов

Довольно теплая для зимы погода ждет жителей Алтайского края 9 и 10 декабря (подробнее).