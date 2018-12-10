2018-12-10T07:11:54+03:00
Общество

Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из Барнаула

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из БарнаулаБолее 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из БарнаулаФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

За минувшие выходные с дорог Барнаула вывезли 3309 кубометров снега. Работало 8 и 9 декабря на городских улицах до 160 единиц снегоуборочной техники в сутки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, 10 декабря на уборке дорог от снега задействовано 70 единиц техники, в том числе один пескоразбрасыватель, 16 коммунальных машин, два трактора со щетками и 16 тракторов с ковшами (КУН), четыре бульдозера. На погрузке и вывозе снега из города работают три фронтальных погрузчика, три снегопогрузчика и 21 самосвал.

Снегоуборочная техника сейчас работает на всех проспектах и площадях города. Также город расчищают 72 дворника и 52 грузчика.

В уборки от снега дворовых территорий управляющими организациями города задействовано 1290 дворников и 51 трактор.

Читайте также

На Алтае потеплеет до -6 градусов

Довольно теплая для зимы погода ждет жителей Алтайского края 9 и 10 декабря (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя елка рухнула в Барнауле почти сразу после установки
Детский проект «Музей в чемодане» реализуют в Тальменке
Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в повторном матче
Элитную иномарку Infiniti поджег мужчина в маске в Барнауле
«Фольксваген» влетел в поезд [видео]
Пьяный водитель врезался в «Газель», иномарку, остановку и скрылся
В Камне-на-Оби в трех местах рванул водопровод
Завершается расчистка озера Михайловское
Аварию, из-за которой барнаульцы остались без тепла, устраняли вслепую
Автобус маршрута №20 в Барнауле помял иномарку на светофоре
Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в первом домашнем матче 3:5
В Бийске – «восстание» трамваев
В Барнауле идет запуск тепла и горячей воды в замерзающие дома [обновляется]
Александр Прокопьев: На съезде «Единой России» президент рекомендовал привлекать молодежь в партию
На Алтае потеплеет до -6 градусов
Пять человек погибли в огне из-за нелепой обиды косихинца
Врач барнаульской клиники перелила пациентке кровь не той группы
В Барнауле ищут живодеров, задушивших собачку
В Барнауле разыскивают 13-летнюю девочку, которая выглядит на 15
В Барнауле потоп из-за коммунальной аварии