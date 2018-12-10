2018-12-10T05:11:17+03:00
Происшествия

Новогодняя елка рухнула в Барнауле почти сразу после установки

Инцидент произошел на площади в поселке Южном
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Новогодняя елка рухнула в Барнауле почти сразу после установкиНовогодняя елка рухнула в Барнауле почти сразу после установкиФото: со страницы vk.com/barneos22
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Раздосадованные жители поселка Южный накануне вечером, 9 декабря, увидели, что недавно установленная елка на одной из площадей микрорайона рухнула практически сразу после того, как ее установили.

Об инциденте написали очевидцы в сообществе «Barnaul 22». В комментариях к сообщению горожане гадают, из-за чего могла упасть новогодняя елка, ведь сильного ветра накануне не было. Многие справедливо отметили, дескать, хорошо еще, что все произошло в позднее время, когда поблизости не было детей.

Местные жители предполагают, что в конечном итоге елку плохо укрепили из-за этого она и упала. Горожане призывают привлечь к ответственности виновных в этом инциденте.

Между тем, кто-то вспомнил, как несколько лет назад здесь же на Южном от ветра укатился, украшавший до этого площадь, снеговик.

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