2018-12-10T04:31:34+03:00
Общество

Детский проект «Музей в чемодане» реализуют в Тальменке

Программа ориентирована на ребят с ограниченными возможностями здоровья
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Детский проект «Музей в чемодане» реализуют в Тальменке Фото: "Тальменская жизнь"Детский проект «Музей в чемодане» реализуют в Тальменке Фото: "Тальменская жизнь"
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Дети с ограниченными возможностями здоровья Тальменского района смогли прямо у себя дома познакомиться с предметами, рассказывающими об истории муниципалитета и Алтайского края.

Как пишет «Тальменская жизнь», это стало возможным благодаря реализации проекта «Музей в чемодане». Сообщается, что представители местного музея побывали уже в трех семьях, где воспитываются дети, которые по состоянию здоровья практически нигде не бывают. К визитам гостей с музейными экспонатами ребятишки отнеслись с большим интересом.

Сотрудники районного музея планируют и дальше заниматься благотворительной акцией. В перспективе они намерены охватить не только райцентр, но и другие села, где проживают ребятишки, вынужденные проводить все время в домашних условиях. Организаторы отмечают, что если найдутся желающие поддежрать проект, то он будет еще масштабнее.

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