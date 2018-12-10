2018-12-10T03:47:18+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в повторном матче

Барнаульская команда сохранила за собой шестое место в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в повторном матчеХоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в повторном матчеФото: предоставлено пресс-службой
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Хоккеисты «Алтая» в минувшие выходные 8 и 9 декабря провели два домашних матча с лидером Первенства ВХЛ – «Ростовом».

После субботнего поражения со счетом 3:5, барнаульцы уступили и в повторной встрече.

Уже в первом периоде на площадке явно обозначилось игровое преимущество «Ростова», однако самоотверженная игра голкипера «Алтая» Александра Власова не позволила гостям открыть счет в матче до первого перерыва.

В начале второго игрового отрезка «Ростов» все-таки вышел вперед, а к середине матча гости имели преимущество в три шайбы. В концовке периода нападающий Захар Чернов точным броском вернул «Алтай» в игру.

Ближе к середине третьего периода «Ростов» вернул себе комфортное преимущество в счете, сделав его 4:1. Спустя всего лишь 24 секунды отличился форвард барнаульской команды Владислав Янцен. Его гол стал последним в этом матче. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу «Ростова».

После двух домашних поражений «Алтай» сохранил за собой шестое место в турнирной таблице.

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