2018-12-09T17:52:33+03:00
Происшествия

Элитную иномарку Infiniti поджег мужчина в маске в Барнауле

Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
Поделиться:
Скриншот с видео instabarnaullСкриншот с видео instabarnaull
Изменить размер текста:

Элитную иномарку Infiniti Q70 поджег неизвестный мужчина минувшей ночью в Барнауле.

Как сообщается в паблике «Инцидент Барнаул», ЧП случилось около 00:00 на парковке по адресу Змеиногорский такт 104м/2. Это район так называемой барнаульской рублевки.

Очевидцы описывают мужчину так: худощавого телосложения, среднего роста, был одет в спортивные штаны и в темную куртку, а лицо закрывала маска.

- Тут же очевидно, что кто-то за что-то отомстил. Просто так машины не жгут. Может, работодатель не выплачивал деньги работнику - ему и отомстили. А может, и другой сюжет, но не спроста это точно, - предположил один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что случаи поджога машин на барнаульской рублевке уже происходили.

- Привет, 90-е! – написал один из них.

Читайте также:

Машины сгорели дотла в автомастерской Барнаула

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт