Элитную иномарку Infiniti поджег мужчина в маске в Барнауле

9 Дек. 17:51 2018-12-09T17:52:33+03:00

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Элитную иномарку Infiniti Q70 поджег неизвестный мужчина минувшей ночью в Барнауле.

Как сообщается в паблике «Инцидент Барнаул», ЧП случилось около 00:00 на парковке по адресу Змеиногорский такт 104м/2. Это район так называемой барнаульской рублевки.

Очевидцы описывают мужчину так: худощавого телосложения, среднего роста, был одет в спортивные штаны и в темную куртку, а лицо закрывала маска.

- Тут же очевидно, что кто-то за что-то отомстил. Просто так машины не жгут. Может, работодатель не выплачивал деньги работнику - ему и отомстили. А может, и другой сюжет, но не спроста это точно, - предположил один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что случаи поджога машин на барнаульской рублевке уже происходили.

- Привет, 90-е! – написал один из них.

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