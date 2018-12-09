«Фольксваген» влетел в поезд [видео]
В Камне-на-Оби в ночь на 9 декабря на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП.
Как сообщают «Каменские известия», автомобиль «Фольксваген Пассат» на скорости влетел в вагон.
Каменские Известия - Передняя часть машины была полностью смята, - пишет издание. - В салоне сработали подушки безопасности. Между тем, водитель иномарки серьезных травм не получил. Он был осмотрен медиками «скорой помощи».
Авария на переезде.Видео с ютуб-канала "Каменских Известий"
Причины происшествия не известны.
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