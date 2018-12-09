«Фольксваген» влетел в поезд [видео]

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-09T16:55:26+03:00

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В Камне-на-Оби в ночь на 9 декабря на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП.

Как сообщают «Каменские известия», автомобиль «Фольксваген Пассат» на скорости влетел в вагон.

Каменские Известия - Передняя часть машины была полностью смята, - пишет издание. - В салоне сработали подушки безопасности. Между тем, водитель иномарки серьезных травм не получил. Он был осмотрен медиками «скорой помощи».

Авария на переезде.Видео с ютуб-канала "Каменских Известий"

Причины происшествия не известны.

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