2018-12-09T16:05:28+03:00
Происшествия

Пьяный водитель врезался в «Газель», иномарку, остановку и скрылся

САПОЖКОВА Александра
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Утром 9 декабря в Рубцовске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в 7.20 на улице Комсомольской произошло столкновение трех авто. Водитель 1973 года рождения на «Тойоте Камри» сначала врезался в ехавшую впереди него «Газель» маршрута №3, а затем в попутную «Тойоту Короллу». «Короллой» управлял водитель 1971 года рождения

- В результате от удара «Тойоту Камри» откинуло на остановку общественного транспорта, а ее водитель скрылся с места происшествия. Позже он был задержан и оформлен по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление водителем в состоянии опьянения), - рассказали в полиции.

Отмечается, что в аварии пострадали сам нетрезвый водитель, его госпитализировали, и пассажирка «Газели» 1976 года - ей помощь оказали на месте.

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