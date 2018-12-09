2018-12-09T16:05:28+03:00
Происшествия

Пьяный водитель врезался в «Газель», иномарку, остановку и скрылся

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 9 декабря в Рубцовске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в 7.20 на улице Комсомольской произошло столкновение трех авто. Водитель 1973 года рождения на «Тойоте Камри» сначала врезался в ехавшую впереди него «Газель» маршрута №3, а затем в попутную «Тойоту Короллу». «Короллой» управлял водитель 1971 года рождения

- В результате от удара «Тойоту Камри» откинуло на остановку общественного транспорта, а ее водитель скрылся с места происшествия. Позже он был задержан и оформлен по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление водителем в состоянии опьянения), - рассказали в полиции.

Отмечается, что в аварии пострадали сам нетрезвый водитель, его госпитализировали, и пассажирка «Газели» 1976 года - ей помощь оказали на месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Фольксваген» влетел в поезд [видео]
В Камне-на-Оби в трех местах рванул водопровод
Завершается расчистка озера Михайловское
Аварию, из-за которой барнаульцы остались без тепла, устраняли вслепую
Автобус маршрута №20 в Барнауле помял иномарку на светофоре
Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в первом домашнем матче 3:5
В Бийске – «восстание» трамваев
В Барнауле идет запуск тепла и горячей воды в замерзающие дома [обновляется]
Александр Прокопьев: На съезде «Единой России» президент рекомендовал привлекать молодежь в партию
На Алтае потеплеет до -6 градусов
Пять человек погибли в огне из-за нелепой обиды косихинца
Врач барнаульской клиники перелила пациентке кровь не той группы
В Барнауле ищут живодеров, задушивших собачку
В Барнауле разыскивают 13-летнюю девочку, которая выглядит на 15
В Барнауле потоп из-за коммунальной аварии