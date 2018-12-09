В Камне-на-Оби в трех местах рванул водопровод

9 Дек. 13:54 2018-12-09T14:03:24+03:00

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Сразу в трех районах Камня-на-Оби произошел порыв водопровода. Бригада рабочих устраняет аварии второй день подряд.

Как сообщают «Каменские известия», сейчас вся техника задействована на ул. Максима Горького.

- На Дзержинского и Ленинградской ситуация не критичная, так как неподалеку колонки, - говорит Александр Кунц, замдиректора МУП «Каменские теплосети» по водоснабжению и водоотведению. - Осуществляем лишь подвоз технической воды на котельные.

По его словам, сразу в трех точках города работать невозможно, потому некоторая техника, например, гидромолот, имеется в одном экземпляре.

- Приходится отвлекаться с одного объекта на другой. Время затягивается, но все работы будут произведены, - заверил Александр Кунц.

Он считает, что порывы связаны с тем, что в мороз промерзшая почва давит на чугунные трубы и металл переламывается.

Когда устранят аварии, не известно.

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