Завершается расчистка озера Михайловское

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-09T12:19:52+03:00

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В селе Михайловское Алтайского края завершается расчистка озера. Работы идут уже полтора года и выполнены на 98 процентов.

- На площади более 30 гектаров расчистили заросли камыша, удалили растительно-корневой слой и загрязнённые иловые отложения в объёме более 180 тысяч кубических метров, - сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

После озеро Михайловское углубилось и увеличилось в размерах. Его ширина увеличилась примерно на 50 метров, а длина - на 100 метров.

- Такая реабилитация уменьшает негативные процессы в озере, восстанавливает естественный водообмен, повышает привлекательность объекта, - отметили в Минприроды.

Полностью восстановление озера Михайловское должно завершиться 15 декабря этого года. На эти цели выделено 33,5 миллиона рублей, в том числе 8,7 миллионов в 2018 году.