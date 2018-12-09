Автобус маршрута №20 в Барнауле помял иномарку на светофоре
Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось в Барнауле утром 9 декабря.
Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина на светофоре произошло столкновение автобуса 20-го маршрута и легковой иномарки «Мазда». После аварии движение на участке было затруднено.
В комментариях высказали предположение, что «Мазда» проигнорировала стрелку и поехала на Бабуркина. В результате чего произошло столкновение.
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