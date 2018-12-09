2018-12-09T11:11:23+03:00
Происшествия

Автобус маршрута №20 в Барнауле помял иномарку на светофоре

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
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Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось в Барнауле утром 9 декабря.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина на светофоре произошло столкновение автобуса 20-го маршрута и легковой иномарки «Мазда». После аварии движение на участке было затруднено.

В комментариях высказали предположение, что «Мазда» проигнорировала стрелку и поехала на Бабуркина. В результате чего произошло столкновение.

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