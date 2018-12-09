Автобус маршрута №20 в Барнауле помял иномарку на светофоре

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-09T11:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта случилось в Барнауле утром 9 декабря.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина на светофоре произошло столкновение автобуса 20-го маршрута и легковой иномарки «Мазда». После аварии движение на участке было затруднено.

В комментариях высказали предположение, что «Мазда» проигнорировала стрелку и поехала на Бабуркина. В результате чего произошло столкновение.

Читайте также:

В Бийске – «восстание» трамваев

«Вконтакте» опубликованы фото аварий. На одних снимках запечатлено столкновение трамвая с грузовиком, а на других – с «Жигули». Горожане окрестили это «восстанием трамваев» (подробнее)

В Барнауле бетонные плиты из грузовика завалили дорогу

«Камаз» с прицепом при повороте в Барнауле завалил дорогу тяжелым грузом (подробнее)