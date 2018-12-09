Хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в первом домашнем матче 3:5
Накануне, 8 декабря, хоккеисты «Алтая» уступили «Ростову» в первом домашнем матче со счетом 3:5.
В дебюте хозяева вышли вперёд: 1:0. Но перед сиреной «Ростов» поменял счёт на табло на 1:2. Во втором игровом отрезке гости доминировали и увеличили отрыв до 2:5
- Во время третьей 20-минутки «Алтай» играл с хорошей самоотдачей и в завершающей стадии выглядели убедительно. На экваторе периода Ковязин заставил ликовать трибуны: выкатился со скамейки штрафников, протащил шайбу до левого пятака и хлёстко пробил в дальний - 3:5. Гости активизировались после пропущенной шайбы и не раз проверили вратарское мастерство Волохина - голкипер справился, - сообщает «Алтайский спорт».
На последних минутах матча барнаульцы создали несколько полумоментов, но реализовать их не удалось.
Ответная встреча пройдёт сегодня, 9 декабря.