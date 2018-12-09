2018-12-09T08:20:39+03:00
Происшествия

В Бийске – «восстание» трамваев

САПОЖКОВА Александра
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Трамвай и грузовик. Скриншот из группы «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»Трамвай и грузовик. Скриншот из группы «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»
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Два дорожно-транспортных происшествия с участием трамваев произошло в Бийске накануне, 8 декабря.

В группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в соцсети «Вконтакте» опубликованы фото аварий. На одних снимках запечатлено столкновение трамвая с грузовиком, а на других – с автомобилем «Жигули».

В первом случае трамвай въехал в бок машины (на фото вверху). А во втором, наоборот, - отечественное авто влетело в бок вагона, помяв его двери. У «Жигулей» при этом серьезно погнулся капот.

Трамвай и "Жигули". Скриншот из группы «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»

Трамвай и "Жигули". Скриншот из группы «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»

Горожане окрестили эти случаи «восстанием трамваев». Хотя, как отметили другие, может и «восстание» машин против трамваев.

- У трамвайщиков и так проблемы с долгами, а их ещё и «выбивают», - написал один из комментаторв.

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