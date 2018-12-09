2018-12-09T07:52:54+03:00
Общество

На Алтае потеплеет до -6 градусов

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Погода на АлтаеПогода на АлтаеФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
Изменить размер текста:

Довольно теплая для зимы погода ждет жителей Алтайского края в ближайшие два дня – 9 и 10 декабря.

По информации гидрометцентра региона, днем 9 декабря без осадков, в утренние часы местами изморозь, небольшой ветер, на дорогах гололед. Температура -12...-17, а в предгорьях может подняться до -7.

10 декабря характер погоды не изменится: днем прогнозируют -13...-18, местами в предгорьях до -6. Также солнечно, скользко, утром – изморозь, ветер слабый.

Ранее сообщалось, что в Бийске и Барнауле малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Такая ситуация сохраняется с 16 часов 7 декабря до 10 часов 10 декабря.

На этот период предприятиям города и автотранспорту рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

Читайте также: В Барнауле и Бийске станет больше воздушной грязи

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бийске – «восстание» трамваев
В Барнауле начали запуск тепла и горячей воды в замерзающие дома
Александр Прокопьев: На съезде «Единой России» президент рекомендовал привлекать молодежь в партию
Пять человек погибли в огне из-за нелепой обиды косихинца
Врач барнаульской клиники перелила пациентке кровь не той группы
В Барнауле ищут живодеров, задушивших собачку
В Барнауле разыскивают 13-летнюю девочку, которая выглядит на 15
В Барнауле потоп из-за коммунальной аварии
Бетонные плиты из грузовика завалили дорогу в Барнауле
На Алтае хотят повысить оклад учителям
Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»
Алтайский подросток больше года надругался над мальчиком
Первый конкурс учителей технологии состоялся в Алтайском крае
Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса
В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей
Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле
Мужчина грозился взорвать вокзал Барнаула, если ему не дадут поговорить с Путиным
Подросток палкой забил женщину-почтальона
Как отличить китайский фальсификат меда
Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублей
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера