2018-12-09T07:52:54+03:00
Общество

На Алтае потеплеет до -6 градусов

САПОЖКОВА Александра
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Погода на АлтаеПогода на АлтаеФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Довольно теплая для зимы погода ждет жителей Алтайского края в ближайшие два дня – 9 и 10 декабря.

По информации гидрометцентра региона, днем 9 декабря без осадков, в утренние часы местами изморозь, небольшой ветер, на дорогах гололед. Температура -12...-17, а в предгорьях может подняться до -7.

10 декабря характер погоды не изменится: днем прогнозируют -13...-18, местами в предгорьях до -6. Также солнечно, скользко, утром – изморозь, ветер слабый.

Ранее сообщалось, что в Бийске и Барнауле малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Такая ситуация сохраняется с 16 часов 7 декабря до 10 часов 10 декабря.

На этот период предприятиям города и автотранспорту рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

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