Пять человек погибли в огне из-за нелепой обиды косихинца

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-08T18:17:37+03:00

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Жителю Косихи краевой следком предъявил обвинение в убийстве пяти человек и умышленном уничтожении чужого имущества. В апреле этого года он в компании односельчан принимал спиртное. В какой-то момент собутыльники поругались, плюс ко всему люди решили лечь спать, поэтому гостя решили выдворить из дома. 24-летнему парню настолько это не понравилось, что он не придумал ничего лучше, как поджечь дом.

По сведениям краевого следкома, мститель под покровом ночи поджег одежду и бросил ее к дверям веранды дома. Отошел на безопасное расстояние и оттуда спокойно наблюдал за происходящим. Три женщины и двое мужчины в возрасте от 27 до 59 лет погибли от острого отравления окисью углерода.

Поджигатель свою вину отрицал до конца, однако она все равно была доказана. Суд приговорил мужчину к 25 годам «строгача», первые пять лет из них он проведет в тюрьме.