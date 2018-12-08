2018-12-08T20:07:31+03:00
Происшествия

Врач барнаульской клиники перелила пациентке кровь не той группы

Из-за осложнения женщина оказалась на грани жизни и смерти
Анна АДАМАЙТЕС
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Переливание кровиПереливание кровиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Барнауле отправили под суд врача местной больницы, которая неправильно определила группу крови пациентки и чуть не отправила ее на тот свет.

- Медицинский работник неверно оценила результаты исследования группы крови пациентки, что привело к переливанию ей иногруппной свежезамороженной плазмы. Данные действия причинили женщине тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в виде острой печеночно-почечной недостаточности иммунного генеза, - сообщил пресс-центр краевого следкома.

В следственном комитет отмечают, что врач так и не признала своей вины и всячески противодействовала следствию. Однако доказательств ее вины было собрано достаточно. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд, врача обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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