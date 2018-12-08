2018-12-08T16:09:41+03:00
Происшествия

В Барнауле ищут живодеров, задушивших собачку

Ее нашли в мусорном баке с удавкой на шее
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото собаки со страницы Третьяковой в ФейсбукеФото собаки со страницы Третьяковой в ФейсбукеФото: Анна АДАМАЙТЕС
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Во Власихе в мусорном баке нашли маленькую рыжую собачку с удавкой на шее. На тот момент животное еще было живым. Как говорят очевидцы, собаку обнаружил какой-то мужчина и вытащил из бака. После этого она еще живая несколько часов пролежала на снегу пока ее не заметила какая-то сердобольная женщина.

- Собаку увидела моя подруга, возвращаясь с работы, она и начала везде названивать, положила собаку на коробку, укрыла чем-то... А до этого 4 часа все ходили мимо, - написала у себя в Фейсбуке жительница Барнаула Любовь Третьякова.

Животное спасти не удалось. В результате вскрытия выяснилось, что у собаки «в кашу» разбит мозг и внутренние органы. Любовь Третьякова предположила, что возможно сами хозяева задушили собачку, чтобы она не страдала от травм (может быть, она попала в аварию).

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о собаке и ее мучителях позвонить по телефону +79021424409 или +79132627283. Возможно собака могла жить во Власихе или Октябрьском.

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