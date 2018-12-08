2018-12-08T13:22:37+03:00
Происшествия

В Барнауле разыскивают 13-летнюю девочку, которая выглядит на 15

Арина Жарова ушла из дома 4 декабря
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото: "Инцидент Барнаул"Фото: "Инцидент Барнаул"
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4 декабря 2018 года ушла из дома на улице Веры Кащеевой в Барнауле и не вернулась 13-летняя Арина Жарова. Об этом сообщило интернет-сообщество «Инцидент Барнаул».

До сих пор о месте нахождения девочки неизвестно. На вид ей около 15 лет, рост от 160 до 165 сантиметров, худощавая, волосы длинные светло-русые

В тот момент, когда девочка ушла из дома, она была одета в куртку (пуховик) длиной немного выше колен с капюшоном с мехом (цвет темно-синий). На голове – черная вязаная шапочка с надписью. На ногах - джинсы серого цвета, обута в черные полуботинки.

Тех, кто слышал о местонахождении Веры, просят позвонить по тел. (3852) 519−767 (дежурная часть), 52−02−02 или 112.

А в это время…

В Барнауле нашли 11-летнююдевочку, которая пропала 7 декабря. Школьница отыскалась 8 декабря, с ней все в порядке. Где она бродила день, пока неизвестно.

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