2018-12-08T07:08:07+03:00
Происшествия

В Барнауле потоп из-за коммунальной аварии

Водой залило улицу Антона Петрова между Малахова и Попова
Анна АДАМАЙТЕС
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В Барнауле из-за прорыва трубы водоснабжения случился настоящий потоп на улице Антона Петрова. Залит участок от Малахова до Попова. Как сообщают очевидцы, в настоящее время коммунальная авария локализована, однако вода по-прежнему стоит на дорогах, медленно превращаясь в лед. Отключать воду из-за инцидента не стали, пишут в паблике «Барнаул22».

Пользователи пишут, что на этом месте коммунальные аварии происходят регулярно.

- Летом там прорыв был, новый асфальт долбили, а толку. Зато тарифы поднять не забыли, - написал Денис Клименко.

Подписчики паблика даже предположили, что коммунальщики намеренно не до конца решают проблемы с ремонтом труб, чтобы у них была постоянная работа.

- Если коммунальщики сделают на совесть, то они надолго останутся без работы. Вот и думайте сами, как и почему прорывает трубы. Может и перепады, конечно, температур. Всем добра и удачи, - написал в комментариях к посту Роман Морозов.

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