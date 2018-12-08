Бетонные плиты из грузовика завалили дорогу в Барнауле

8 Дек. 06:02 2018-12-08T06:10:39+03:00

По случайности рядом не было других автомобилей

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Вечером 7 декабря «Камаз» с прицепом неудачно повернул на дороге Барнаула и завалил тяжелым грузом дорогу. Грузовик вез бетонные строительные плиты, и именно они стали серьезным препятствием на пути следующих за ним автомобилей. К счастью, падающие плиты никого не задели. Об инциденте сообщили очевидцы паблика «Барнаул22». Они написали, что неприятный случай произошел на пересечении ул. Попова и Павловского тракта.

Подписчики сообщества в комментариях пишут, что именно в этом месте бетонные плиты падают практически регулярно.

- На моей памяти уже 3 случая за последние пять лет. Привычное дело уже, - написал, к примеру, Денис Кривочуров.

Дарья Кожевникова пошутила в ответ:

- Пункт назначения.

Впрочем, многие барнаульцы не поддержали шутливого тона некоторых пользователей и призвали очевидцев не молчать, а писать жалобы на водителей, которые плохо перевозят свой груз.