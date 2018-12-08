2018-12-08T06:10:39+03:00
Происшествия

Бетонные плиты из грузовика завалили дорогу в Барнауле

По случайности рядом не было других автомобилей
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Случай обсуждают в паблике "Барнаул22"Случай обсуждают в паблике "Барнаул22"Фото: Анна АДАМАЙТЕС
Изменить размер текста:

Вечером 7 декабря «Камаз» с прицепом неудачно повернул на дороге Барнаула и завалил тяжелым грузом дорогу. Грузовик вез бетонные строительные плиты, и именно они стали серьезным препятствием на пути следующих за ним автомобилей. К счастью, падающие плиты никого не задели. Об инциденте сообщили очевидцы паблика «Барнаул22». Они написали, что неприятный случай произошел на пересечении ул. Попова и Павловского тракта.

Подписчики сообщества в комментариях пишут, что именно в этом месте бетонные плиты падают практически регулярно.

- На моей памяти уже 3 случая за последние пять лет. Привычное дело уже, - написал, к примеру, Денис Кривочуров.

Дарья Кожевникова пошутила в ответ:

- Пункт назначения.

Впрочем, многие барнаульцы не поддержали шутливого тона некоторых пользователей и призвали очевидцев не молчать, а писать жалобы на водителей, которые плохо перевозят свой груз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт