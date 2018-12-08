2018-12-08T06:10:39+03:00
Происшествия

Бетонные плиты из грузовика завалили дорогу в Барнауле

По случайности рядом не было других автомобилей
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Случай обсуждают в паблике "Барнаул22"Случай обсуждают в паблике "Барнаул22"Фото: Анна АДАМАЙТЕС
Изменить размер текста:

Вечером 7 декабря «Камаз» с прицепом неудачно повернул на дороге Барнаула и завалил тяжелым грузом дорогу. Грузовик вез бетонные строительные плиты, и именно они стали серьезным препятствием на пути следующих за ним автомобилей. К счастью, падающие плиты никого не задели. Об инциденте сообщили очевидцы паблика «Барнаул22». Они написали, что неприятный случай произошел на пересечении ул. Попова и Павловского тракта.

Подписчики сообщества в комментариях пишут, что именно в этом месте бетонные плиты падают практически регулярно.

- На моей памяти уже 3 случая за последние пять лет. Привычное дело уже, - написал, к примеру, Денис Кривочуров.

Дарья Кожевникова пошутила в ответ:

- Пункт назначения.

Впрочем, многие барнаульцы не поддержали шутливого тона некоторых пользователей и призвали очевидцев не молчать, а писать жалобы на водителей, которые плохо перевозят свой груз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле потоп из-за коммунальной аварии
На Алтае хотят повысить оклад учителям
Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»
Алтайский подросток больше года надругался над мальчиком
Первый конкурс учителей технологии состоялся в Алтайском крае
Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса
В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей
Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле
Мужчина грозился взорвать вокзал Барнаула, если ему не дадут поговорить с Путиным
Подросток палкой забил женщину-почтальона
Как отличить китайский фальсификат меда
Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублей
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера