2018-12-07T18:10:23+03:00
Происшествия

Алтайский подросток больше года надругался над мальчиком

Ближайшие семь лет он проведет в воспитательной колонии
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Новый вопиющий случай насилия над несовершеннолетним ребенком произошел в Алтайском крае. 16-летний воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, продолжительное время насиловал мальчика, который воспитывался в этом же учреждении.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в период с 2016 по 2017 годы. 16-летний подросток совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. При этом он применял в отношении мальчика силу и угрожал физической расправой.

Суд признал юношу виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Кроме того, в отношении должностных лиц администрации Яровского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

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