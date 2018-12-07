2018-12-07T17:08:11+03:00
Общество

Первый конкурс учителей технологии состоялся в Алтайском крае

Интересно, что в испытании активно были задействованы ученики
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В барнаульской открытой столярке Крафт-клуба М2 завершился первый краевой конкурс школьных учителей технологии. В ходе финального соревнования школьники, под руководством педагогов, изготавливали простейшую крестовину для новогодней ёлки.

Лучше всех, по мнению судий, с заданием справился воспитанник «трудовика» из Троицкой средней школы Виктора Ерёмкина. Шестиклассник Евгений Гаршин, приславший в ходе отборочного заочного конкурса сложную головоломку из дерева «двойной крест», по мнению представителей ТМ «HammerFlex» и алтайского архитектурно-строительного колледжа, судивших конкурсантов, лучше всех использовал имеющиеся инструменты для выведения идеальной геометрии изделия.

Третий судья, представлявший ТМ «Тиккурила», настоял на предоставлении второго места учителю технологии из Бийска, Александру Ященко. Его ученик, Даниил Клопов, на отборочный заочный этап конкурса прислал собранную на шкантах деревянную шкатулку с инкрустацией «Секрет розы». Заслуженное третье место досталось представителю барнаульской школы № 81 Павлу Рупасову – педагогу семиклассника Вадима Кучукяна, приславшего на отборочный тур фотографию дома для кошки с когтеточкой.

Первый региональный конкурс школьных учителей технологии был организован сетью «Формула М2» при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, ТМ «Hammer Flex» и ТМ «Тиккурила».

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