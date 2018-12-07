2018-12-07T16:24:56+03:00
Спорт

Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса

Сергей Найдин завоевал четыре медали на юношеских Олимпийских играх
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайскому гимнасту Сергею Найдину присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Как сообщает «Алтайский спорт», в октябре этого года воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина стал единственным представителем от России в соревнованиях по мужской гимнастике на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

В Буэнос-Айресе подопечный тренера Сергея Степаненко завоевал четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Он был вторым призёром в гимнастическом многоборье и упражнениях на коне, а также завоевал бронзовые медали в вольных упражнениях и на брусьях.

К сожалению, из-за травмы Сергей вынужден был сняться с последнего вида соревнований – упражнений на перекладине.

– После соскока с брусьев я жёстко приземлился, и на позвоночнике выскочила грыжа. Сразу в больничку повезли, – поделился спортсмен по возвращению в Барнаул.

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайский подросток больше года надругался над мальчиком
Первый конкурс учителей технологии состоялся в Алтайском крае
В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей
Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле
Мужчина грозился взорвать вокзал Барнаула, если ему не дадут поговорить с Путиным
Подросток палкой забил женщину-почтальона
Как отличить китайский фальсификат меда
Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублей
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера