Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-07T16:24:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайскому гимнасту Сергею Найдину присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Как сообщает «Алтайский спорт», в октябре этого года воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина стал единственным представителем от России в соревнованиях по мужской гимнастике на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

В Буэнос-Айресе подопечный тренера Сергея Степаненко завоевал четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Он был вторым призёром в гимнастическом многоборье и упражнениях на коне, а также завоевал бронзовые медали в вольных упражнениях и на брусьях.

К сожалению, из-за травмы Сергей вынужден был сняться с последнего вида соревнований – упражнений на перекладине.

– После соскока с брусьев я жёстко приземлился, и на позвоночнике выскочила грыжа. Сразу в больничку повезли, – поделился спортсмен по возвращению в Барнаул.