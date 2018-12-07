2018-12-07T16:24:56+03:00
Спорт

Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса

Сергей Найдин завоевал четыре медали на юношеских Олимпийских играх
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайскому гимнасту Сергею Найдину присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Как сообщает «Алтайский спорт», в октябре этого года воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина стал единственным представителем от России в соревнованиях по мужской гимнастике на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

В Буэнос-Айресе подопечный тренера Сергея Степаненко завоевал четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Он был вторым призёром в гимнастическом многоборье и упражнениях на коне, а также завоевал бронзовые медали в вольных упражнениях и на брусьях.

К сожалению, из-за травмы Сергей вынужден был сняться с последнего вида соревнований – упражнений на перекладине.

– После соскока с брусьев я жёстко приземлился, и на позвоночнике выскочила грыжа. Сразу в больничку повезли, – поделился спортсмен по возвращению в Барнаул.

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт