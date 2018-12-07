Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса
Алтайскому гимнасту Сергею Найдину присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.
Как сообщает «Алтайский спорт», в октябре этого года воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина стал единственным представителем от России в соревнованиях по мужской гимнастике на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.
В Буэнос-Айресе подопечный тренера Сергея Степаненко завоевал четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Он был вторым призёром в гимнастическом многоборье и упражнениях на коне, а также завоевал бронзовые медали в вольных упражнениях и на брусьях.
К сожалению, из-за травмы Сергей вынужден был сняться с последнего вида соревнований – упражнений на перекладине.
– После соскока с брусьев я жёстко приземлился, и на позвоночнике выскочила грыжа. Сразу в больничку повезли, – поделился спортсмен по возвращению в Барнаул.
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