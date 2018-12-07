2018-12-07T14:33:07+03:00
Общество

В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
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В Бийске за информацию об уличном хулигане, который ломает фонари, предлагают вознаграждение в пять тысяч рублей. Объявление размещено в паблике "Типичный Бийск" "Вконтакте".

Как сообщает «Бийский рабочий», парень зловредит уже три дня подряд недалеко от пункта полиции, напротив дома по адресу переулок Дружный, 5.

- Хулигана не останавливает ни пункт полиции, ни видеонаблюдение во дворе, - отмечает издание.

В паблике «Типичный Бийск» выложено видео с камеры. Юный вандал идет по тротуару, останавливается возле невысокого фонаря и пытается снести его пинком. Получается это со второй попытки.

Парня, ломающего фонари, засняла камера наблюдения.Видео с паблика "Типичный Бийск" ВКонтакте

По всей видимости, те, кто разыскивают хулигана, хотят сдать его полиции. Но из примет известен только примерный возраст - около 13 – 14 лет.

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