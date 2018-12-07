2018-12-07T14:33:07+03:00
Общество

В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бийске за информацию об уличном хулигане, который ломает фонари, предлагают вознаграждение в пять тысяч рублей. Объявление размещено в паблике "Типичный Бийск" "Вконтакте".

Как сообщает «Бийский рабочий», парень зловредит уже три дня подряд недалеко от пункта полиции, напротив дома по адресу переулок Дружный, 5.

- Хулигана не останавливает ни пункт полиции, ни видеонаблюдение во дворе, - отмечает издание.

В паблике «Типичный Бийск» выложено видео с камеры. Юный вандал идет по тротуару, останавливается возле невысокого фонаря и пытается снести его пинком. Получается это со второй попытки.

Парня, ломающего фонари, засняла камера наблюдения.Видео с паблика "Типичный Бийск" ВКонтакте

По всей видимости, те, кто разыскивают хулигана, хотят сдать его полиции. Но из примет известен только примерный возраст - около 13 – 14 лет.

Читайте также: Вандалы украли новые фонари на Павловском тракте в Барнауле

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт