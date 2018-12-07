Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле

7 Дек. 14:02 2018-12-07T14:02:56+03:00

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В Барнауле против администрации одной из школ подали иск в суд за то, что 12-летний ребенок получил в стенах образовательного учреждения компрессионный перелом позвоночника.

По имеющейся информации, во время занятий между двумя школьниками разгорелся словесный конфликт. Позже он перерос в элементарное рукоприкладство.

- Один их мальчиков ударил другого. Завязалась драка. В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики поставили ему диагноз: «компрессионный перелом двух позвонков», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью. Как итог, прокуратура предъявила в суд Октябрьского района Барнаула исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Там уверены, что возмещать ущерб обязано учебное заведение.

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