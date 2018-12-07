2018-12-07T14:02:56+03:00
Происшествия

Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле

Родители намерены взыскать ущерб со школы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле против администрации одной из школ подали иск в суд за то, что 12-летний ребенок получил в стенах образовательного учреждения компрессионный перелом позвоночника.

По имеющейся информации, во время занятий между двумя школьниками разгорелся словесный конфликт. Позже он перерос в элементарное рукоприкладство.

- Один их мальчиков ударил другого. Завязалась драка. В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики поставили ему диагноз: «компрессионный перелом двух позвонков», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью. Как итог, прокуратура предъявила в суд Октябрьского района Барнаула исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Там уверены, что возмещать ущерб обязано учебное заведение.

Читайте также: Подросток палкой забил женщину-почтальона

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульский гимнаст стал мастером спорта России международного класса
В Бийске за уличного хулигана, ломающего фонари, предлагают 5 тыс. рублей
Мужчина грозился взорвать вокзал Барнаула, если ему не дадут поговорить с Путиным
Подросток палкой забил женщину-почтальона
Как отличить китайский фальсификат меда
Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублей
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера