Компрессионный перелом позвоночника диагностировали у школьника в Барнауле
В Барнауле против администрации одной из школ подали иск в суд за то, что 12-летний ребенок получил в стенах образовательного учреждения компрессионный перелом позвоночника.
По имеющейся информации, во время занятий между двумя школьниками разгорелся словесный конфликт. Позже он перерос в элементарное рукоприкладство.
- Один их мальчиков ударил другого. Завязалась драка. В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики поставили ему диагноз: «компрессионный перелом двух позвонков», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью. Как итог, прокуратура предъявила в суд Октябрьского района Барнаула исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Там уверены, что возмещать ущерб обязано учебное заведение.
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