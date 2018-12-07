Мужчина грозился взорвать вокзал Барнаула, если ему не дадут поговорить с Путиным

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-07T14:05:29+03:00

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В ночь на 6 декабря из-за звонка нетрезвого мужчины в Барнауле эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала.

Как сообщает «Толк», звонил нетрезвый 31-летний житель Кузбасса из барнаульской гостиницы. Он грозился взорвать здание, если ему не организуют разговор с Владимиром Путиным. Администратор услышала его крики и угрозы и сообщила об этом охране.

На вызов охраны прибыли сотрудники Росгвардии и застали постояльца в номере, когда он еще разговаривал по телефону и выдвигал свои требования полиции.

- Здание железнодорожного вокзала между тем эвакуировали, взрывного устройства в нем не нашли, - отмечает издание.

Выяснилось, что телефонный террорист находился в розыске за подобное деяние.

Напомним, что в конце декабря минувшего года по всей стране прокатилась волна минирований. В Барнауле 29 декабря поступило сразу два звонка от телефонных террористов.