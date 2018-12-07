Подросток палкой забил женщину-почтальона

7 Дек. 13:13 2018-12-07T13:13:41+03:00

Он отправится воспитательную колонию на 8 лет 7 месяцев

Изменить размер текста: A A

В Алтайском краевом суде состоялась апелляция по делу подростка, который ради денег палкой и ножом насмерть забил женщину-почтальона.

Суд установил, что подросток, у которого уже было две судимости, не подразумевающие лишение свободы, решился на совершение еще одного преступления.

- Находясь на свободе в период условного наказания, он решил совершить нападение на работницу почты. Он прекрасно знал, в какой день она будет разносить пенсии. Вычислил почтальоншу, подкараулил во дворе одного из домов, напал, избил сначала палкой, а затем и ножом. От полученных травм, женщина скончалась, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Когда молодой человек понял, что сопротивления не будет, похитил у сотрудницы почты более 50 тысяч рублей.

Следователи без труда раскрыли данное преступление. Часть похищенных денег удалось вернуть. И уже во время данного следствия стало известно, что немногим ранее подросток совершил еще одного преступление – он похитил мопед.

Суд первой инстанции признал его виновным и назначил 8 лет 7 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. После апелляции приговор оставили без изменения.