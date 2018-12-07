2018-12-07T12:46:51+03:00
Наука

Как отличить китайский фальсификат меда

Специалисты радиоветлаборатории рассказали об особенностях микробиологии меда
Поделиться:
Изменить размер текста:

В России в натуральном мёде микробиологические показатели безопасности не нормируются. Однако под названием «натуральный мёд» в Россию идёт из Китая большая часть фальсифицированой продукции.

Недобросовестные производители добавляют синтетические и химические компоненты. Это приводит к тому, что уровень фруктозы значительно возрастает по отношению к глюкозе: 2.2 к 1. Кроме этого, наблюдаются нарушения в пропорциях воды, витаминов, микроэлементов, а количество дрожжей превышает допустимую норму в разы.

Иногда мёд поражается осмоустойчивыми дрожжами, вызывающими пенное «брожение меда». Оно возникает как в сотовом меде, так и в очищенном центробежном продукте. В результате газообразования возникает пена, которая ведет сначала к вздутию, а затем к разрыву закрытых, готовых сот и емкостей с медом. Продукция, разлитая в стаканы или другую посуду, обычно начинает вздуваться в верхних слоях. Позднее, иногда лишь через несколько месяцев, поражаются и более глубокие слои. Бродящий с образованием пены мед имеет своеобразный, сильно отличающийся от нормального запах и вкус. Однако изменение, обнаруживаемое путем химического анализа, незначительно.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» можно провести микробиологическое исследование меда на интересующие вас показатели.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт