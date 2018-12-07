2018-12-07T12:20:21+03:00
Происшествия

Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Барнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублейБарнаулец поверил «работнице банка» и потерял 50 тысяч рублейФото: Дарья САВЕНКО
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Мошенница под видом сотрудницы банка похитила у жителя Барнаула 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, на сотовый телефон мужчине позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником одного из банков. Она сказала, что с его банковской карты пытаются списать деньги, поэтому ее нужно заблокировать. Мужчина поверил словам звонившей и назвал персональные данные карты. Вскоре он обнаружил, что списались с карты 50 700 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Полицейские Барнаула просят быть бдительными и не перечислять свои деньги на неизвестные счета. Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, перепроверьте поступающую от него информацию, позвонив на телефон «горячей линии» вашего банка, который указан на обратной стороне пластиковой карты.

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