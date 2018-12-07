В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ

7 Дек. 11:20 2018-12-07T11:20:54+03:00

Гриппа пока у нас нет

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17,1 тысяч жителей Алтайского края обратились в поликлиники с ОРВИ с 26 ноября по 2 декабря. Это на 1 тысячу больше, чем неделей ранее.

Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, среди заболевших 75% - это дети в возрасте до 14 лет. При лабораторных исследованиях выделяются риновирусы, риносинцитиальные вирусы. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.

По данным на 2 декабря против гриппа за счет средств федерального бюджета привито 1 млн 064 тысяч 32 человека, за счет своих собственных средств или работодателя - 8370 человек. Иммунизацией охвачено 45,3% жителей Алтайского края.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает, что к группе с наибольшим риском заболевания ОРВИ и гриппом относятся работники сферы обслуживания, торговли и общественного питания, в т.ч. персонал, работающий в непосредственном контакте с большим количеством населения (работники торгового зала, продавцы, операторы-кассиры, администраторы, охранники).