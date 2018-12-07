Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-07T10:43:37+03:00

Новогоднюю красавицу там можно купить за 500 рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Новогоднюю красавицу там можно купить за 500 рублей

Изменить размер текста: A A

Массовая продажа елок начнется в краевой столице за две недели до Нового года – 15 декабря. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно уже с 1 декабря.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году в Барнауле обустроят 72 площадки, где можно будет купить пушистую красавицу. Следить за легальной торговлей будет комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города совместно с администрациями районов и полицейскими.

Справка КП

Цена новогоднего дерева будет зависеть от высоты и пышности, предполагаемый минимум - 500 рублей.

Читайте также

Ледовые катки 2018-2019 в Барнауле: дата открытия, расписание, цены на билеты

«Комсомолка» узнала, какие крупные городские катки уже работают и сколько там стоит взять коньки на прокат (подробнее).