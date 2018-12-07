Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
В субботу, 8 декабря, в центре Барнаула временно перекроют движение из-за регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.
Как сообщает пресс-службе городской администрации, с 16.00 до 18.30 перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улицу Молодежную на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина.
Необходимо заранее планировать свои поездки.
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