2018-12-07T10:14:21+03:00
Общество

Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря

Дарья САВЕНКО
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Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабряВнимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабряФото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 8 декабря, в центре Барнаула временно перекроют движение из-за регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.

Как сообщает пресс-службе городской администрации, с 16.00 до 18.30 перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улицу Молодежную на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина.

Необходимо заранее планировать свои поездки.

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Барнаулу повезло, ведь в России факелы пронесут всего лишь по 30 городам. Выбор на наш город пал после блестяще организованной эстафеты огня сочинской Олимпиады. Перед тем, как доехать на Алтай, огонь Универсиады побывал в Иркутске (подробнее).

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