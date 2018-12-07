2018-12-07T10:14:21+03:00
Общество

Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабряВнимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабряФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В субботу, 8 декабря, в центре Барнаула временно перекроют движение из-за регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.

Как сообщает пресс-службе городской администрации, с 16.00 до 18.30 перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улицу Молодежную на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина.

Необходимо заранее планировать свои поездки.

Читайте также

Барнаульцев приглашают на эстафету огня зимней Универсиады

Барнаулу повезло, ведь в России факелы пронесут всего лишь по 30 городам. Выбор на наш город пал после блестяще организованной эстафеты огня сочинской Олимпиады. Перед тем, как доехать на Алтай, огонь Универсиады побывал в Иркутске (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера
В Алтайском крае на здравоохранение направят 17 млн рублей
Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Барнауле на Южном тракте
Двоих подростков будут судить в Рубцовске за угон автомобиля
Мошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублей
Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям!
Подростки угнали ВАЗ, чтобы покататься
Женщина скрыла убийство мужа соседом
Храм на родине оружейника Калашникова передадут РПЦ
Бодибилдера отправили в тюрьму за контрабанду анаболиков
Ограбление на миллион: двое в масках ворвались в офис торговой организации
Девочка переломала ноги, качаясь на качелях
Барнаульцы психуют из-за «Шапье»
В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи
«Росводоканал» отключает барнаульских должников даже в сильные морозы
Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби
Работодатель-мошенник обманул барнаульца на 13 тысяч рублей
На улицах Барнаула работают почти 60 машин спецтехники
Авария со «скорой» произошла в Барнауле
Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей
Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика