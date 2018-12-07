2018-12-07T10:00:45+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото с сайта правительства Алтайского краяФото с сайта правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

«Ростелеком» выступил генеральным партнером видеотрансляции III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia-2018*, прошедшего в Барнауле с 27 ноября по 1 декабря. Впервые за ходом соревнований болельщики следили в режиме онлайн на официальном сайте мероприятия www.wsr22.ru.

Работы проводились по заказу Министерства образования и науки Алтайского края. Для организации трансляции компания установила видеонаблюдение на 11 площадках чемпионата. В задачу «Ростелекома» входила установка IP-камер таким образом, чтобы каждое рабочее место участника находилось в зоне видимости. Оператор использовал цифровые камеры с функцией записи и высоким качеством изображения и звука, не требующие дополнительного оборудования.

Компания выполнила монтаж и настройку 41 IP-камеры. Работы были выполнены оперативно, за три дня. Больше всего камер видеонаблюдения – 12 штук – «Ростелеком» установил на площадке Алтайского транспортного техникума, где проходили соревнования по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Болельщики наблюдали в онлайне за соревнованиями по поварскому и кондитерскому делу, дошкольному воспитанию, парикмахерскому искусству, флористике, технологии моды, медицинскому и социальному уходу. Для просмотра чемпионата достаточно было зайти на сайт в раздел «Трансляции» и кликнуть адрес нужной площадки.

«Чтобы организовать онлайн-трансляцию чемпионата Worldskills Russia-2018, мы привлекли дополнительные ресурсы, и, вместе c согласованием и обследованием площадок состязаний справились с задачей за неделю. В будущем мы предложим организаторам видеоаналитику, с помощью которой можно управлять активностью участников, контролировать начало и окончание соревнований, вводить онлайн-наблюдателей», – сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» по корпоративному сегменту Светлана Седова.

Организаторы Worldskills Russia-2018 запустили 17 площадок, на которых молодые люди показывали свои умения и навыки по 34 рабочим профессиям. В соревнованиях участвовали более 300 человек из Алтайского и Краснодарского края, Иркутской и Новосибирской области, Республики Алтай и Республики Казахстан. Еще более 100 конкурсантов в возрасте от 11 до 16 лет состязались в 16 компетенциях соревнований WorldSkills Russia Junior, которые также проходили в рамках чемпионата.

Для справки: «Ростелеком» устанавливает видеонаблюдение на президентских и губернаторских выборах с 2012 года, ежегодно оборудует в Алтайском крае площадки проведения ЕГЭ программно-аппаратными комплексами. В 2018 году компания установила в регионе 1023 камеры видеонаблюдения за ЕГЭ.

*WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. Алтайский край с 2014 года участвует в чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ
Елочные базары откроются в Барнауле 15 декабря
Внимание, водители: центр Барнаула перекроют 8 декабря
Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца
Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера
В Алтайском крае на здравоохранение направят 17 млн рублей
Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Барнауле на Южном тракте
Двоих подростков будут судить в Рубцовске за угон автомобиля
Мошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублей
Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям!
Подростки угнали ВАЗ, чтобы покататься
Женщина скрыла убийство мужа соседом
Храм на родине оружейника Калашникова передадут РПЦ
Бодибилдера отправили в тюрьму за контрабанду анаболиков
Ограбление на миллион: двое в масках ворвались в офис торговой организации
Девочка переломала ноги, качаясь на качелях
Барнаульцы психуют из-за «Шапье»
В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи
«Росводоканал» отключает барнаульских должников даже в сильные морозы
Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби
Работодатель-мошенник обманул барнаульца на 13 тысяч рублей
На улицах Барнаула работают почти 60 машин спецтехники
Авария со «скорой» произошла в Барнауле
Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей
Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика