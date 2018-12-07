2018-12-07T09:09:49+03:00
Происшествия

Пьяная жительница Барнаула откусила кончик носа у незнакомца

Виновной она себя не признала
Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула, находясь в нетрезвом состоянии, откусила у малознакомого человека кончик носа. Вскоре она предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-службе региональной прокуратуры, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вцепилась зубами в нос жителя Новоалтайска и откусила кусочек. Причиной стала незначительная ссора.

Женщине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Виновной она себя не признала и от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Надзор за его ходом осуществлялся отделом по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края.

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