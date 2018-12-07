Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад

7 Дек. 08:09 2018-12-07T08:09:12+03:00

Произошло это в одном из районов Алтайского края

Изменить размер текста: A A

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу из кафе. Это произошло накануне в селе Родино Шипуновского района Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Алтайскому краю, 17-летний местный житель, разбив окно, залез в кафе и вынес оттуда десять бутылок шампанского, четыре литровых бутылки водки различных марок, 32 упаковки жевательной резинки, 13 пачек сигарет, 15 шоколадных плиток.

Уже днем вора задержали. Свою вину он признал. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Как отмечают в ведомстве, весь похищенный товар полицейские нашли спрятанным в одном из нежилых домов населенного пункта. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику заведения, устанавливается.