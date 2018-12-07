2018-12-07T08:09:12+03:00
Общество

Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад

Произошло это в одном из районов Алтайского края
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу из кафе. Это произошло накануне в селе Родино Шипуновского района Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Алтайскому краю, 17-летний местный житель, разбив окно, залез в кафе и вынес оттуда десять бутылок шампанского, четыре литровых бутылки водки различных марок, 32 упаковки жевательной резинки, 13 пачек сигарет, 15 шоколадных плиток.

Уже днем вора задержали. Свою вину он признал. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Как отмечают в ведомстве, весь похищенный товар полицейские нашли спрятанным в одном из нежилых домов населенного пункта. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику заведения, устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт