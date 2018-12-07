2018-12-07T08:09:12+03:00
Общество

Подросток похитил из кафе шампанское, водку и шоколад

Произошло это в одном из районов Алтайского края
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу из кафе. Это произошло накануне в селе Родино Шипуновского района Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Алтайскому краю, 17-летний местный житель, разбив окно, залез в кафе и вынес оттуда десять бутылок шампанского, четыре литровых бутылки водки различных марок, 32 упаковки жевательной резинки, 13 пачек сигарет, 15 шоколадных плиток.

Уже днем вора задержали. Свою вину он признал. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Как отмечают в ведомстве, весь похищенный товар полицейские нашли спрятанным в одном из нежилых домов населенного пункта. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику заведения, устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Частный дом горел в Барнауле на улице Интернациональной
С 9 декабря из Барнаула пойдут поезда до Томска и Адлера
В Алтайском крае на здравоохранение направят 17 млн рублей
Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Барнауле на Южном тракте
Двоих подростков будут судить в Рубцовске за угон автомобиля
Мошенники обманули жителя алтайского села на 182 тысячи рублей
Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство вашим детям!
Подростки угнали ВАЗ, чтобы покататься
Женщина скрыла убийство мужа соседом
Храм на родине оружейника Калашникова передадут РПЦ
Бодибилдера отправили в тюрьму за контрабанду анаболиков
Ограбление на миллион: двое в масках ворвались в офис торговой организации
Девочка переломала ноги, качаясь на качелях
Барнаульцы психуют из-за «Шапье»
В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи
«Росводоканал» отключает барнаульских должников даже в сильные морозы
Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби
Работодатель-мошенник обманул барнаульца на 13 тысяч рублей
На улицах Барнаула работают почти 60 машин спецтехники
Авария со «скорой» произошла в Барнауле
Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей
Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика